בס״ד
כשמדובר בליסינג לעסקים
יש לכם עסק עם מומחים
בליסקאר, אתה גם בוחר את הרכב המתאים ביותר לעסק, וגם מלווה אותך מומחה בליסינג לעסקים. אנחנו מוודאים שהעסקה תמיד תפורה למידות העסק - מבדיקת ה'אובליגו' ועד התאמת הקילומטראז' - כדי שתפסיקו לשלם על מה שאתם לא צריכים ותתפנו לניהול העסק בראש שקט.
מילוי פרטים מהווה את הסכמתך לכך שנציג ליסקאר ייצור אתך קשר טלפוני, פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של ליסקאר, הרשאית להשתמש בהם כפוף למדיניות הפרטיות שלה.
הצעות מובילות בשבילך
השכירות לתקופה של 36 חודשים. תשלום מראש בגובה של 25%-30% מהמחירון. עד 30,000 ק"מ בשנה. אופציה לרכישת הרכב או החלפה בתום התקופה. אספקת הרכב בכפוף לזמינותו במלאי. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.
אודות ליסקאר
קבוצת ליסקאר היא אחת מחברות הליסינג והמימון הוותיקות בישראל.
החברה נוסדה בשנת 1992 ובעלת סניפים בפריסה ארצית.
הקבוצה מתאפיינת, ביציבות, מוניטין ואיתנות פיננסית לאורך כל תקופת פעילותה ונמצאת בתנופה מתמדת, צמיחה ומגמת התרחבות.
קבוצת ליסקאר מציעה מגוון נרחב של מסלולי ליסינג מימוני, תפעולי והשכרה לכלי רכב המותאמים אישית בגמישות וביצירתיות לכל לקוח ולקוח.
במהלך פעילותה, ביצעה ליסקאר עסקאות לכל סוגי כלי הרכב והציוד למגוון רחב של לקוחות לרבות חברות פרטיות ציבוריות, היי טק, רשויות מקומיות, קיבוצים, בעלי מקצועות חופשיים ולקוחות פרטיים.
צוות העובדים של ליסקאר הינו צוות מסור, מנוסה ומקצועי שצבר ידע וניסיון רב בתחום הליסינג והמימון, השכרת רכב ומכירת רכב לאורך כל שנות פעילותה.
כל לקוח מלווה ומטופל אישית על ידי מנהל לקוחות שהוכשר לתת מענה מקצועי, וממוקד לאורך כל תקופת עסקת הליסינג.